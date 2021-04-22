率先減碼QE！加拿大央行暗示2022年升息

加拿大央行宣布將購債計畫規模縮減四分之一，並且暗示可能會提前在2022年底升息，這反映加拿大央行立場轉鷹，為邁向撤回因應疫情的特殊刺激措施邁開第一大步。

加拿大央行21日在聲明中表示，將把每周公債購買規模從目前的40億加幣，調降至30億加元（24億美元），但將主要隔夜利率維持在0.25%不變。

央行聲明指出，加拿大經濟將比預期更早完全擺脫疫情影響，這一轉變可能促使決策官員最快在明年調高主要基準利率，而非像先前指引所說，2023年之前不採取任何行動。

消息激勵加幣21日收盤勁揚0.9%，至1.2497加幣兌1美元。Monex Canada高級外匯分析師哈維表示：「這是加拿大央行釋放出相當鷹派的訊息。他們顯然相當有信心，一旦當前的疫情消退，經濟復甦將會強勁。」

最新聲明的立場比市場預期更鷹派，這也顯示加拿大央行渴望迅速展開可能需要數年才能完成的政策正常化過程。最新行動也是已開發國家中，在撤回刺激政策方面邁步最大的央行之一。聯準會上周才表示，預期在升息前會先縮減購債規模，但未表明何時將展開減碼。

加拿大央行在貨幣政策報告中表示：「我們繼續致力於將政策利率維持在有效區間下限，直到閒置產能被完全吸收，通膨持續達到2%目標 。根據央行最新預測，預期這會發生在2022年下半年某個時間點」。

在最新每季經濟預測中， 加拿大央行將2021年經濟成長率預估上調逾2個百分點至6.5％，同時預估供應過剩被吸收的時間提前至2022年。

加拿大央行總裁裁馬克林（Tiff Macklem）在上述決議後對記者表示，雖然央行承諾在經濟恢復到以充分產能運作之前不會升息，但不保證當條件達到時借貸成本將會攀升。

馬克林說：「當這些條件達到時，我們屆時才會評估。不是機械化的。我們將尋求充分復甦，不會在蛋未孵出前就先數小雞（過早樂觀）。」