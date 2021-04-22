華爾街知名投資人米納德：比特幣近期可能大跌50%

古根漢（Guggenheim Partners）全球投資長米納德（Scott Minerd）周三（21日）在美國財經媒體CNBC的訪談中表示，比特幣近期很有可能出現大幅修正，他預估跌幅會高達50%。

米納德說，比特幣現在非常泡沫，跑太遠、跑太快，「我想，有可能拉回到2萬美元到3萬美元之間。」這等於腰斬目前的價格。不過長期而言，他仍看多比特幣，認為最終價格可望上漲到40萬美元到60萬美元之間。

比特幣今天早盤價格在5.4萬美元左右浮動。一周前因為比特幣交易所Coinbase上市題材，比特幣曾經觸及近6.5萬美元的歷史最高價位。

持有比特幣多年的知名投資人米勒（Bill Miller）則表示，他不擔心比特幣是否又會像2017年那時一樣，在大泡泡裡，然後破滅大跌。「你真正需要知道的是，比特幣一年的供給增加2%，而需求快速成長。這代表它將繼續走高。」米勒說，比特幣可能不會一路直線上攻，因為「投資比特幣，波動大就是你對它好表現付出的代價。」