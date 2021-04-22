台積電、聯電ADR勁揚逾2% 隨費半指數強彈
台股ADR周三（21日）上漲，台積電ADR大漲逾2%，較台北交易股票溢價率為11.49%。
道瓊工業指數21日上揚316.01點，漲幅0.93%，收34,137.31點；標普500指數上漲38.48點，漲幅0.93%，收4,173.42點；那斯達克指數上漲163.95點，漲幅1.19%，收13,950.22點。
費城半導體指數收盤勁揚2.75%，收3,207.25點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.97 +0.63%
中華電 CHT 40.95 +0.17%
台積電 TSM 117.40 +2.13%
聯電 UMC 9.66 +2.11%
資料來源：彭博資訊
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