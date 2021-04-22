美國國會接連出招 跨黨派抵制中國大陸挑戰

為力抗中國大陸的挑戰，美國國會接連出招；聯邦參議院外交委員會21日審查通過「2021年戰略競爭法案」（Strategic Competition Act），反制中國大陸的經濟與影響力行為，包括其對台野心、壓迫香港與新疆。

另外，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員楊恩（Todd Young）領銜，21日再度提出「無遠弗屆法案」（Endless Frontiers Act），針對新興科技投資超過1000億美元，包括打造具韌性的供應鏈，用以建立美中公平競爭的環境。

上述兩部法案均獲得跨黨派議員支持，舒默表示，參院將在幾周內審查能確保美國在方方面面與中國大陸強力競爭的相關法案。戰略競爭法已通過委員會審查，將送往參議院全院審查；路透報導，在跨黨派強力支持下，立法在望。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，樂見朝野支持投資美國競爭力的相關立法，總統樂見立法強化美國供應鏈，期待與國會攜手合作，重建美國科技的世界領導地位。

參院外交委員會21日審查戰略競爭法，主席梅南德茲（Bob Menendez）表示，這是前所未有的挑戰，需要真正有競爭力的政策與戰略；首席議員芮胥（James Risch）呼應表示，這是真正的跨黨派法案。

2021戰略競爭法案的草案提到，應強化投資應對中國大陸的競爭，在人道與民主價值部分，支持對壓迫穆斯林少數派實施制裁，支持香港的民主；在軍事部分，建議擴大在印太地區軍事投資，未來五年內投入6.55億美元。

這部草案也提到台灣，指美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要的一環，應定期對台軍售，積極推動台灣有意義參與國際組織；法案呼籲美國國務院與其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來。

此外，草案提到，法案內容不應被解釋為需要與中華民國（台灣）恢復建交，或是改變美國政府在台灣國際地位上的立場。

無遠弗屆法案去年首度被提出，主要內容包括建立美國的科技研發中心，在未來5年投資1000億美元，發展人工智慧、量子計算與半導體；撥付100億美元給商務部支持國內科技壯心；投入24億美元擴大美國在關鍵科技的製造能力；以及建立供應鏈彈性與危機應對計畫。

在楊恩與舒默發起後，跨黨派參眾議員加入共同提案。