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可口可樂漲價網哀號「世界末日」 這群人卻叫好

香港01 / 李納德／報導
可口可樂公司打算漲價，引起網友熱議。（路透）
可口可樂公司打算漲價，引起網友熱議。（路透）

可樂是不少人冰箱的常備飲品，更有不少外國人「當水喝」，漲價儼如震撼彈！可口可樂公司CEO昆西（James Quincey）日前表示，因商品成本上漲，他們打算漲價。雖然他沒有明言哪些產品會漲價，但已引起熱議，有粉絲笑言是「世界末日」，但消息卻引來百事可樂支持者「幸災樂禍」地讚好，笑稱「還好我喝百事」。事實上，有關消息在Twitter引來炮轟，不少網友直斥可口可樂公司裁減工人，但CEO及管理層薪酬極高，揶揄「肥上瘦下」才會成本上升，嗆爆稱：「我不會再喝可樂了」

可口可樂CEO昆西最近接受《CNBC》訪問，因應商品成本上漲，預計明年可能有需要漲價，但公司並未透露公司旗下哪些產品會漲價及漲價幅度。外媒指漲價雖然可以提高可樂公司的利潤，但受新冠疫情影響，消費者的購買力大受打擊，此消息無疑加大了消費者的壓力。昆西強調他們難抵成本上升的影響，正考慮利用改善包裝尺寸等方式以便利消費者。

消息一出，許多「可樂當水飲」的外國網友嗆爆，皆因不少人視可樂為必需品，外國更有些亞洲不常見的巨杯裝可樂，有些網友揚言不再喝可樂，但亦有網友認為一項商品不可能永遠不漲價。Twitter上有網友指責，可口可樂公司最近裁減許多工人，「但卻為CEO提供100萬美元的花紅，薪酬更在2年內增加70%至1870萬美元（約新台幣5.2億元）」，直指漲價這回事不應在新冠疫情影響下發生，「應該是最低工薪上漲才會發生」。

網友轉而集中炮轟可口可樂公司高層的人工，認為他們漲價時只會將問題歸究於無法控制的產品成本，「卻不會控制高層的薪酬」。

不過消息在微博卻引出有趣一幕，竟有不少百事可樂的支持者留言，稱「還好我喜歡百事」，竟然呼籲消費者轉喝百事，但亦有留言認為「啥都漲價了，可樂這麼晚才漲好良心」。

外媒指，可樂公司投入更多資源生產家用包裝的可樂，吸引因疫情留在家中的消費者，例如疫情期間，可口可樂和競爭對手百事都大力推銷更細罐的可樂，這類產品帶來的平均利潤更高。可口可樂公司公布的第一季度收入超出華爾街預期，公司指3月分的需求已回到疫情前水平。可口可樂公司上次漲價為2018年，當時公司解釋是受特朗普政府對鋁加徵關稅的影響。

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文章授權轉載自《香港01》

可口可樂 漲價

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