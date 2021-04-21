全球疫情加重打擊金融市場 黃金避險需求升溫 油價跌

國際原油價格周二創下兩周最大跌幅，追隨整體金融市場的頹勢，主要石油進口國疫情加重，凸顯了需求復甦之路多舛。黃金價格上漲，鈀金創新高之後回落，銅價逼近9年高點之後回吐漲幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價追隨整體金融市場下跌

西德州中級原油（WTI）跌1.5%，至一周最低水平；與此同時，標普500指數出現3月底以來首次連續兩日下跌。

印度等國家疫情蔓延給人們對全球經濟反彈的樂觀情緒蒙上了一層陰影。由於煉油廠減產，印度的年度原油進口量出現1990年代後期以來首次下跌。

5月交割WTI原油周二到期，下跌94美分，收於每桶62.44美元；更為活躍的6月合約下跌76美分，至62.67美元。 6月布蘭特原油期貨下跌48美分，至每桶66.57美元。

●金價上漲；鈀金回落

隨著美股兩連跌、有些國家新冠肺炎病例激增，黃金的避險需求也有所成長。

紐約時間下午4:17，現貨黃金上漲0.4%至每英兩1,779.02美元。紐約商品交易所6月黃金期貨上漲0.4%，至每英兩1,778.40美元。

現貨鈀金一度下跌3%，至每英兩2725.57美元；周一曾距離2020年2月的歷史最高水平不到35美元。

●銅價回落

彭博美元現貨指數在連續六天下跌之後走高，抑制了以美元計價的銅對持有其他貨幣的投資者的吸引力。

倫敦金屬交易所下午5:51，銅價下跌0.6%，收於每噸9,322美元，此前一度上漲了1.1%。

銅價2月曾達到9,617美元，歷史高點是在2011年創下的10,190美元。