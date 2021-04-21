台積電ADR跌0.4% 較台北交易溢價逾7% 費半跌1.5%
台積電ADR周二（20日）收跌0.39%，報每股114.95美元，較台北交易股票溢價7.32%。費城半導體指數跌1.56%，跌幅比前一日縮小。
美股三大指數連二日走低，因全球新冠病毒確診人數激增打擊旅遊相關類股，和投資人重新評估美國大銀行上周公布看似的亮眼財報。
道瓊工業指數跌256.33點，或0.75%，收盤報33,821.3點，標普500指數下挫28.32點，或0.68%，以4,134.94點作收，納斯達克指數也跌128.5點，或0.92%，報13,786.27點。
台灣加權股價指數漲0.35%，收盤報價17,323.87點。台積電跌0.17%，收盤報602元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 111.29 +1.41 113 -1.52
中華電 CHT 114.89 +0.62 115 -0.1
台積電 TSM 646 -0.39 602 7.32
聯電 UMC 53.17 -0.11 54.1 -1.72
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
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