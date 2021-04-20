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台積電ADR大跌2.9％ 遭費半和美科技股拖累

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大跌2.9%收115.40美元，較台北交易股票溢價7.8%。費城半導體科技股大盤重挫2.5%，創下3月23日來最大跌幅。

美國股市周一自上周的歷史新高回落，投資人需要陸續公布的第1季財報和財測來印證目前的高價位合理，科技股和零售股等各類股全面下跌。

道瓊工業指數下跌123.04點，跌幅0.4%，至34,077.63點。標普500指數跌0.5%，報4,163.26點，創下近四周以來最大跌幅；那斯達克綜合指數收跌137.58點，跌幅近1%，收在13,914.77點。

台灣加權股價指數上漲104.47點收17,263.28點。台積電跌1.2%收603元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 109.97 -1.76 111.50 -1.37

中華電 CHT 114.42 +0.40 114.50 -0.07

台積電 TSM 649.96 -2.89 603.00 7.79

聯電 UMC 53.34 -0.11 54.60 -2. 31

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 科技股 半導體

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