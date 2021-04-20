澳鋰礦商併購 衝全球第五大

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

在全球電動車電池需求快速升溫之際，澳洲鋰礦商Orocobre宣布，以17.8億澳幣（13.8億美元）收購規模較小的同業銀河資源（Galaxy Resources），創造出市值約40億澳幣、全球第五大的鋰礦商，且是今年來全球礦業的最大規模交易案。

Orocobre在19日表示，Orocobre將以17.8億澳幣的全股票交易收購Galaxy，0.569股Orocobre股票可換得1股Galaxy股票，對Galaxy的估值約為每股3.53澳幣，較16日收盤折價2.2%。

這項收購案已經獲得雙方董事會支持，預定8月中完成，Orocobre將持有合併後新公司54.2%股權，Galaxy取得其餘股份。雙方合併後將成為澳洲市值最高的鋰礦商。

Orocobre執行長蘇雷將擔任新公司掌門人，Galaxy執行長海伊則出任國際部門總裁。Orocobre 19日股價勁揚5.65%，銀河資源股價的漲幅更達到6.09%。

蘇雷表示，新公司在未來五至七年有望拿下全球鋰市場10%市占率，「強勁的資產負債表不僅讓公司推動計畫，還能持續壯大。」新公司資產負債表的現金為4.87億美元。

未來新公司的鹵水、化學等資產遍布澳洲、阿根廷、加拿大及日本等國。Canaccord Genuity分析師史賓塞表示，這兩家公司均有重大擴張計畫，因此新公司可望生產逾13萬噸碳酸鋰當量（LCE），遠多於目前的4萬噸，再加上合併後帶來的綜效，有望使新公司成為全球礦業要角。Orocobre和銀河資源正考慮整併旗下阿根廷資產。

在全球朝乾淨能源轉型的情況下，專家預估，2030年前電池需求將激增九倍，各大礦商也努力因應電動車電池需求。

澳洲 阿根廷 日本

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