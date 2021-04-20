抗中 澳攜手美日鋪海底電纜

美國、日本及澳洲將攜手在太平洋地區鋪設新的海底電纜，以抗衡中國大陸在海底電纜領域的快速擴張，並加強數據傳輸的安全性。

日本讀賣新聞報導，美日澳的政府附屬金融機構，將提供這項海底電纜計畫金融支持，並將強化提高數據傳輸安全的合作關係，也降低資訊遭攔截或聯網斷線的風險

報導指出，美日澳官員、相關企業及學者曾在3月舉行的一場非正式會議中，便討論這個議題，當時三方同意強化在海底電纜領域的合作，也將加強分享中國大陸動態，並且合作提供資金給戰略重要地區的海底電纜鋪設計畫。

美日澳決定加強合作，原因是中國大陸在海底電纜領域急遽崛起。日本、美國和歐洲企業合計共包辦九成的全球海底電纜市場，而之前為華為子公司的華海通信，市占率則排名第四。