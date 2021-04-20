羅比尼專欄／停滯性通膨恐捲土重來

近來有關通膨是否正在持續走高，有著各種不同看法。第一種認為，美國已為經濟挹注過多財政刺激措施，將會助長通膨。因為繼去年12月的9,000億美元刺激計畫及今春3兆美元方案後，美國今年3月又通過了1.9兆美元的支出計畫，不久後又將推出2兆美元的基建法案，美國對此次疫情危機的因應措施規模，幾乎是2008年全球金融危機的好幾倍。

持反對意見者認為，這些刺激措施不會引發持久性的通膨，因為家庭將把部分紓困金存起來還債。基建投資則將透過擴大公共資本存量提高生產力，也將同時擴大需求與供應。

第二種主張是，聯準會（Fed）等央行的貨幣與信用寬鬆政策太過寬鬆，所提供的流動性已在短期內造成資產通膨，且隨著經濟復甦加速，將帶動信用成長和實質支出，進而拉高通膨。有人認為，屆時央行可通過縮減資產負債表和升息消除過剩的流動性，但這種說法愈來愈難令人信服 。

理由是央行難以緊縮貨幣政策。在債務持續攀升之際，唯有同時把短長期利率壓在低檔，才能維持債務負擔的可持續性。在此時推動貨幣政策正常化，將使債券和信用市場崩跌，之後連累股市重挫，最終引發經濟衰退。

第三種說法是融通財政赤字不會引發通膨，只會避免通縮。這是假設當前全球經濟所受的衝擊與2008年相似，但當年是資產泡沫崩潰造成信用緊縮，進而衝擊總需求，與現在大不相同。現在我們正從一場負面總供給震撼中復原，因此，過度寬鬆的貨幣和財政政策確實可能導致通膨，更糟糕的情況將造成停滯性通膨（經濟衰退且通膨高漲）。

目前還要擔心一些潛在的負面供給震撼，包括去全球化和保護主義抬頭等貿易障礙、疫後供應瓶頸、美中冷戰加劇及全球供應鏈巴爾幹化，還有外國直接投資從低成本的中國大陸移回高成本地區。

這些震撼可能威脅潛在的成長，也可能推升生產成本。未來幾年若再出現任何一種長期負面供給震撼，寬鬆的貨幣和財政政策將開始帶來長期的通膨壓力，最終可能演變成停滯性通膨。

目前可以肯定的是，債市長期以來的牛市終將結束，持續攀升的名目和實質殖利率，將使當前債務難以為繼，進而衝擊全球股市，屆時可能重蹈1970年代的停滯性通膨覆轍。

（作者Nouriel Roubini是紐約大學史登商學院的經濟學教授、Project Syndicate專欄作家／編譯林聰毅）