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日政府：兩岸軍事平衡確實在變化 密切關注發展

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本內閣官房長官加藤勝信。美聯社
日本內閣官房長官加藤勝信。美聯社

美國總統拜登與日本首相菅義偉在峰會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，時隔52年再次在美日聯合聲明提到台灣，引起關注。日本內閣官房長官加藤勝信今表示，中國與台灣之間的軍事平衡確實正在變化。

上周美日峰會後聯合聲明中，強調台海和平穩定的重要性，敦促兩岸問題應和平解決。

NHK等日本媒體報導，加藤在上午的例行記者會中表示，雖然兩岸關係在經濟領域有著深厚的聯繫，但軍事平衡也確實在變化中。期待當事者透過直接對話，和平解決問題。他表示，包含最近的動向在內，日本政府會密切關注發展。

對於美日聯合聲明引發中方強烈反彈，加藤表示，與中國之間多個議題懸而未決，對日本而言，將繼續活用高階官員互動的機會，與中國坦率對話，並通過對話直接傳達日方的憂慮，逐一解決各種問題，強烈要求中方採取具體行動的基本政策和立場根本不會改變。

對於中方可能會以行動杯葛美日聯合聲明，加藤表示，與中國之間安定關係，不只對中日之間、對區域乃至於國際社會的和平與繁榮，都很重要。

日本 台海 菅義偉

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