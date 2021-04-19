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拜登將助巴國？ 學者：仍採取親以政策

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
拜登政府的行事風格，將不會解決巴勒斯坦面臨的人權問題。（Photo by michael peng on flickr under CC2.0）
拜登政府的行事風格，將不會解決巴勒斯坦面臨的人權問題。（Photo by michael peng on flickr under CC2.0）

拜登是親以色列政策的顛覆者嗎？學者指出，拜登政府在以、伊核能議題的放任與以未能任命駐巴勒斯坦特使兩件事上，可見其對於中東議題上的作為本質上仍偏袒以色列，並代表著美國不會因為傾向巴勒斯坦而要求以色列讓步，因此巴勒斯坦的人權議題仍無法解決。

美國恢復金援

川普執政時期，美國一度中斷對巴勒斯坦的金援，並與以色列密切往來，然而拜登政府卻反轉這項政策。據《英國廣播公司》報導，拜登政府將提供巴勒斯坦2.35億美元。

拜登希望透過金援重建兩方情誼、修復因川普政策受損的外交關係，並重新取回巴國對其參與以巴談判時的可信度。國務卿布林肯指出，除了投入巴勒斯坦難民組織Unrwa的1.5億美元外，美國計劃對西岸與加沙投入7,500萬美元，並透過USAid投入1,000萬進行和平建設。

此外，據《半島電視台》報導，拜登在競選期間一再重申解決以巴兩國問題的期待，並承諾會重新開放位於華盛頓特區的巴勒斯坦解放組織（PLO）特派團，以及美國駐耶路撒冷領事館，處理巴勒斯坦事務。

是繼任者非重置者

雖然如此，拜登的金援是否代表美國中東政策的轉向？對此學者持保留態度。丹佛大學中東研究中心主任納德・哈希米認為，美國對中東的各項政策，本質上還是建立在無條件支持以色列的基礎上。

哈希米說，美國並不會透過外交或經濟使以色列對巴勒斯坦讓步，而這個原則使得巴勒斯坦民族與人權注定在原地踏步、永遠無法圓滿。肯特大學中東政治高級講師亞尼夫・沃爾勒則稱拜登政府是美國親以政策的「繼任者」，而非「重置者」。

對於拜登政府對以色列的偏袒證據，哈希米提到，拜登並未像歐巴馬時期任命以巴特使，嘗試調和兩國關係，且就以色列與伊朗的核武問題來看，即使拜登政府清楚以色列用對伊朗的攻擊行動破壞談判，拜登政府仍保持沈默，由此可見一斑。

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