維族強迫勞動議題延燒 大眾汽車新疆廠受質疑

（德國之聲中文網）根據德新社報導，這家德國汽車制造巨頭的中國運營負責人沃林斯坦(Stephan Woelleinstein)周日在上海對記者說，該集團的行為准則適用於新疆烏魯木齊的大眾汽車工廠，而相同准則也適用於大眾的其他工廠與其在中國的供應商。他說:「像強迫勞動這樣被人詬病的話題，在我們工廠是不可能存在的，因為我們是直接雇傭員工。」

2013年，大眾汽車啟用位於新疆烏魯木齊的工廠。該公司曾告訴德國之聲，該公司在烏魯木齊啟用工廠的決定「純粹是基於經濟」，並說他們期待「未來幾年該地區的經濟成長」。

周一，沃林斯坦在2021年上海車展開始前說，「多元化」的實行也解決了少數民族的就業問題，且這種做法也「沒有任何形式的歧視」。

沃林斯坦指出，世界上的「政治氣氛明顯收緊」，且中國的聲譽受到影響也是事實，「它也會在某些時候對我們提出批評，這當然是我們不能斷然否定的。」

「我們明確表示，我們必須堅持我們在中國的營運，只要我們認為從經濟角度來看，在新疆的投入是可行的，我們也會堅持下去。」

人權團體推估，新疆有數十萬維吾爾人被關進再教育營。但中國否認這些指控，稱他們只是被進入「培訓中心」。對於新疆地區的強迫勞動議題，國際社會中近期也有愈來愈多的指控。

維吾爾人在新疆不斷受漢族統治者的壓迫。共產黨於1949年在掌權後，就將前東突厥斯坦（East Turkestan）納入中華人民共和國。北京還指責維吾爾組織發動恐怖主義與分裂主義。

另一方面，大眾汽車希望其電動車在中國的電動車市場份額能夠很快達到15%左右，這會等同於其目前在標准汽油驅動汽車在中國汽車市場銷售的份額。

沃林斯坦周日說：「大眾汽車有一個堅實的歷史，雖然我們進入中國市場有些晚，但卻能多那麼點底氣。」大眾汽車最近宣布大規模的計劃，要從燃油引擎轉向電力和其他形式動力的汽車。特斯拉等公司已經在相關領域有了很大的領先優勢，但大眾汽車發誓要迎頭趕上，這對中國這個全球最大的汽車市場至關重要。

在此次車展上，大眾汽車展出了ID.6 X和Crozz，這兩款是只在中國生產的電動車。大眾目前在中國電動汽車市場的份額約為3至4％，沃林斯坦表示，今年他們有「很大機會」可以達到兩位數。他說，要目標今年在中國銷售超過10萬輛電動汽車。

沃林斯坦表示，他的公司其實不太注重市場份額，而是要進一步推動電動汽車技術的發展，因此，大眾汽車將在未來4年內向中國技術領域投資150億歐元。他強調：「我們需要兩到三年的時間才能走到特斯拉的前面。」

（德新社等）

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