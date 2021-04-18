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黎巴嫩經濟嚴重倒退 糧價飛漲民眾苦

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
黎巴嫩陷入十年多來最嚴重的經濟衰退，糧價飛漲，民眾苦不堪言。（Photo from網路截圖）
黎巴嫩陷入十年多來最嚴重的經濟衰退，糧價飛漲，民眾苦不堪言。（Photo from網路截圖）

黎巴嫩糧價飛漲，讓民眾苦不堪言。外媒報導，黎巴嫩即將迎來齋戒月，卻同時陷入十年來最嚴重的經濟衰退中，糧價飛漲，光是一盤普通沙拉的價格都飆漲了將近6倍，讓不少穆斯林家庭都難以負荷開齋飯。媒體分析，糧價飛漲主要源於疫情後受創的經濟活動，以及黎巴嫩貨幣大幅貶值。

貨幣嚴重貶值

半島電視台報導，受到疫情打擊和貨幣貶值影響，黎巴嫩正陷入十年來最嚴重的經濟危機，3月初一度跌至一美元兌換1萬黎巴嫩鎊，3月底甚至跌至空前的1萬5000黎巴嫩鎊，根據統計，黎巴嫩鎊自2019年以來已經貶值了90%。

此外，黎巴嫩即將迎接盛大的齋戒月，但由於糧價飛漲，許多穆斯林家庭都負擔不起開齋飯。居民表示，光是一盤沙拉的價格就上漲了將近6倍，加上黎巴嫩目前有將近500萬人民失業，糧食幾乎成了奢侈品。分析認為，由於黎巴嫩大部分食品仰賴進口，因此糧價飛漲和貨幣貶值也有關係。

貧困人口增加

Public News報導，失業人口大增、糧價飛漲，讓黎巴嫩全國一半以上的家庭都陷入貧困，而國內外慈善機構也只能更加努力幫助需要的人。慈善機構FoodBlessed創辦人瑪雅．特羅表示，組織每個月約為1600個家庭提供食物，若沒有這些食物，許多家庭根本負擔不起開齋飯。

除了疫情和貶值，黎巴嫩的政治動盪也是造成經濟危機的原因之一。目前時任總理的薩德．哈里里和總統米歇爾．奧恩在新政府的組建以及各部會的分配方式上存在許多分歧，使得黎巴嫩的政治陷入僵局。

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黎巴嫩 疫情

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