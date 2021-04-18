道瓊和標普500指數上周五（16日）雙雙再創新高，除有出色的財報表現和經濟數據激勵之外，歷來走勢也站在美股會持續攀高這一邊。

道瓊上周五上漲164點收34,200點，連三個交易日上漲。標普500指數漲0.4%收4,185點，分別創下今年第21和第23個收盤最高紀錄。

那斯達克綜合指數收盤翻紅小漲0.1%，只比2月的最高紀錄低0.3%。

費城半導體指數周五跌0.6%，台積電ADR逆勢反彈0.4%，一周下來仍各跌1.3%和3.2%。道瓊與標普一周各漲1.2%和1.4%，連續四周上漲；那斯達克周線漲1.1%，連三紅。

銀行和金融業讓上周起揭曉的財報季有了好的開始；從數據可以看見，中國與美國經濟正在加速成長，激勵投資人信心，也帶動美股本周走高。另一個助漲動力是，美國10年期公債殖利率由前一周的1.664%跌到1.571%。

DXY美元指數16日跌至四周低點，周線跌0.7%，為連續第二周收黑，主要也受美國公債殖利率走低的影響。

受到美債殖利率下跌的鼓舞，科技股和成長股已重整旗鼓，本周Netflix（周二盤後）、艾司摩爾（ASML）（周三）、英特爾（Intel）（周四盤後）將公布財報，投資人期待，接下來財報將是決定由哪一類股領軍上漲的關鍵。

LPL Financial 策略師德崔克指出，美股今年漲勢可望延續到年底，因為1950年以來，標普500指數第1季若有5%到10%漲幅，接下來第3季近九成會上漲，且平均漲幅為12%。標普500指數第1季上漲5.8%。他說，目前走勢所示「市場會繼續偏向上走」。

標普500指數年初迄今已漲逾11%，華爾街已有分析師喊出標普500上看4,500點。巴隆周刊（Barron's）報導指出，美股可望乘勝追擊，但需要以下三股順風協助：

一、美國總統拜登數兆美元的基礎建設法案必須過關，且不會為了籌措財源而大幅調高企業稅率或資本利得稅。

二、通膨壓力控制得宜，不至於逼得聯準會（Fed）為了阻止通膨復熾，而改變超低利率政策。

三、企業盈餘預測上修，且本益比估值仍能居高不下。