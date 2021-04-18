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玩笑開大了 狗狗幣市值近500億美元

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
狗狗幣在名人推波助瀾下價格狂漲，市值直逼500億美元。 （網路照片）
狗狗幣在名人推波助瀾下價格狂漲，市值直逼500億美元。 （網路照片）

原本是開玩笑而創造出的狗狗幣（Dogecoin），在名人推波助瀾下價格狂漲，市值直逼500億美元，且交易熱絡到癱瘓交易平台羅賓漢市場（Robinhood），令人難再以「玩笑代幣」視之。

狗狗幣2013年問世，由軟體工程師馬庫斯和帕默爾所創，當時只當它是個玩笑，藉此嘲諷那年的加密幣狂熱。但在特斯拉執行長馬斯克和科技創業家庫班等名人加持下，狗狗幣價格扶搖直上。

區塊鏈與加密幣網站Coindesk資料顯示，狗狗幣16日一度衝上45.04美分新高，最新報價約34美分，漲110%，今年來漲幅逾7,000%。根據CoinMarketCap.com，狗狗幣如今市值超過450億美元，16日成交值680億美元，是6月來最高。羅賓漢表示，當天這款加密幣交易熱絡到導致該交易平台當掉。

觸動新一波漲勢的似乎又是億萬富豪馬斯克，他兩天前推文說：「狗狗望月吠叫。」馬斯克2月4日也發一則狗狗幣相關推文，導致狗狗幣暴漲逾60%。

加密幣交易平台Coinbase股票14日在那斯達克掛牌，被視為數位資產躍上主流分水嶺時刻，帶旺行情。狗狗幣飆漲反映市場投機狂熱，令人聯想起遊戲驛站等「迷因股」2月狂飆現象。

馬斯克 特斯拉

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