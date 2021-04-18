三星德州廠拚下月恢復產能

三星電子和瑞薩電子先前受災的工廠，可望於今年夏季全面恢復晶片產能，這為苦於全球晶片荒的業者捎來喜訊；但分析師警告，晶片荒短期內恐怕仍難以結束。

日經新聞報導，南韓三星電子的德州奧斯汀工廠，已於近期採最低產能運作，以調整生產程序，為恢復原有產能預做準備。該工廠在2月被迫停擺，因所在地德州遭冰風暴襲擊，導致全州大停電。三星的目標是在5月底前恢復該工廠的正常運作，最快6月把出貨量提升至停電前的水準。

日本瑞薩電子也說，已於17日讓先前慘遭祝融的茨城縣那珂工廠以最低產能運作，比原估時程快了兩天。瑞薩電子計劃，在6月底前把出貨量恢復到正常水準。

然而，即便這些受災害擾亂的晶片供應得以恢復常態，也無助於降低客戶的不確定性。科技顧問業者Omdia分析師杉山和弘（音譯）說，晶片供應短缺的情形，至少會延續到2022年。

三星的奧斯汀工廠主要生產智慧手機等產品所用的晶片，客戶包括高通等業者。研調業者集邦預估，該工廠暫停生產，將導致第2季的全球5G手機產量下滑30%。

負責生產車用晶片的瑞薩電子那珂廠失火，則已使車用晶片荒雪上加霜。

日產汽車已從3月起，讓英國工廠的工人放無薪假，以因應半導體可能長期短缺的困境。日產也在16日向供應商表示，計劃在日本進一步減產。

車用晶片荒也衝擊韓國車廠。現代汽車17日表示，不久前才停工兩天的牙山工廠，下周將再停工兩天。