美中經濟帶勁 油價周漲6%

國際油價寫下3月初以來最大周線漲幅，美國和中國大陸最新公布的經濟數據強勁，強化了全球石油需求復甦的預期。國際金價上周也創去年12月中以來最佳表現。

西德州原油期貨上周五（16日）收跌0.52%，報每桶63.13美元，但一周來仍大漲6.4%。布蘭特原油周五跌0.25%，報每桶66.77美元，周線漲幅為6.1%。繼美國日前公布亮眼的經濟數據後，中國大陸16日公布，上季國內生產毛額（GDP）勁增18.3%，且消費支出數據也優於預期。大陸煉油廠在3月處理的石油量年增20%，展現出該國經濟復甦的實力。

摩根大通分析師預估，布蘭特油價可能在5月重新站上70美元，比先前預估的時程提早四個月，認為美國需求增加，將使經濟合作發展組織（OECD）成員國的石油庫存，提前在4月達到2015至2019年的平均水準，預料比預估時程提早一個月達成。

外匯經紀商Oanda資深市場分析師莫亞說：「美中兩大經濟體真的開始嶄露鋒芒，儘管歐洲遭遇困難，但正開始推動新冠疫苗接種。歐洲、中國及美國的多數地區正尋找恢復常態的機會，這為需求展望帶來驚奇，非常有助於推升油價進一步上揚。」

過去一周的油價，脫離近一個月來在狹幅區間震盪的走勢，全拜美中經濟發展欣欣向榮，提振了需求展望。國際能源署（IEA）上修石油消費需求預測，追隨石油輸出國組織（OPEC）的腳步，表示美中狀況持續改善。

黃金現貨16日收漲0.7%，報每英兩1,776.51美元，周線收漲約2%，漲幅為去年12月18日以來最大，歸因於美債殖利率回落，和一份報告顯示中國可能買進更多黃金。

美債殖利率下滑，有助提升黃金的吸引力。路透同日稍早報導，中國大陸頒布許可證給銀行，允許進口大量黃金來滿足國內需求，激勵黃金創下2月底以來的最高收盤價位。