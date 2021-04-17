路透也要收費了！網站將推出付費牆 訂閱月費約35美元
國際新聞通訊社路 （Reuter）宣布主要網站Reuters.com改版，以吸引專業人士閱讀，並且即將推出付費牆，加入擁抱訂閱制的主要媒體行列。
路透表示，目前的Reuters.com仍為免費瀏覽，用戶在閱讀五篇文章將須註冊，往後推出付費牆時，用戶每月可免費閱讀五篇文章，之後每月須支付34.99美元，以閱讀各產業領域的更多深度報導和數據分析。路透尚未公布開始收費的時間。
此前，全球主要新聞機構紛紛採行付費牆模式。華爾街日報（WSJ）在1996年推出付費牆，訂閱月費為38.99美元，財經新聞巨頭彭博資訊（Bloomberg）在打折前的月費為34.99美元。
路透行銷長Josh London形容，這是路透近十年來最重大的數位轉型行動，「專業人士需要直接觸及專家的產業消息、數據和見解，路透很高興能通過優質服務，提供備受信賴、公正且準確的新聞報導」。
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