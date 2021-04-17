萊雅業績增10% 復甦帶勁

拜中國大陸銷售強勁之賜，全球化妝品龍頭萊雅（L'Oreal）上季營收年增10%，高於去年新冠疫情爆發前的水準，凸顯這家法國集團已從疫情衝擊中復甦，萊雅表示，市場已出現疫情過後需求反彈的早期跡象。

剔除匯率波動與收購案因素後，萊雅第1季營收較去年同期揚升10.2%，達76億歐元（91億美元），優於市場預期的成長8.7%。隨著亞洲大部分地區的零售商都已陸續復業，加上愈來愈多消費者上網購買美妝保養品，萊雅上季業績相當暢旺。

萊雅指出，中國大陸上季銷售較去年同期勁揚38%，受益於海南省需求熱絡。巴黎數據智慧公司Luxurynsight執行長西博尼表示，在國際旅行受挫之際，萊雅已利用海南的離島免稅購物政策，鞏固在中國美妝市場的主導地位。中國大陸是萊雅僅次於美國的第二大市場。

萊雅副執行長希爾諾姆斯（Nicolas Hieronimus）說，北美地區第1季營收小幅成長，顯示化妝品的買氣開始回溫。而歐洲景氣持續低迷，第1季營收年減2.4％，因法國等多國疫情復熾，祭出新封鎖措施，使零售商大門緊閉。