美鋁上季獲利攀三年高點

美國鋁業公司上季營收和獲利都增至2018年來最高，且均優於市場預期，並且看好經濟將持續復甦，鋁材需求也將續增，今年可望業績「強勁」，激勵股價16日在美股早盤漲逾3%。

美鋁15日公布，第1季淨利較去年同期增加逾一倍至1.75億美元，息前稅前折舊攤銷前盈餘為5.21億美元，經調整後每股盈餘為79美分，都高於市場預期。

美鋁上季營收比一年前躍增20.5%至28.7億美元，也高於分析師預估，原因是鋁和氧化鋁價格上漲。倫敦基準鋁價從去年9月底到今年3月累計上漲25%，為2006年來最大同期漲幅。

執行長哈維（Roy Harvey）表示：「我們經歷表現優異的第1季，是2018年締造全年獲利紀錄後表現最棒的一季。我們的營收和獲利都很搶眼，也成功控制產品成本，並且受惠於需求好轉和鋁價上漲。」

美鋁認為，儘管面臨當前能源市況動盪、新冠疫情不確定性、及季節歲休等因素干擾，本季仍將是表現「強勁的另一季」，今年也將維持強健，因為經濟持續復甦，所有終端市場的鋁材需求都增加。美鋁股價16日早盤大漲3.6%至34.01美元。

美鋁也維持今年全年的鋁礬土與鋁材的出貨量展望不變，預估鋁礬土今年出貨料將介於4,900萬-5,000萬噸，氧化鋁將介於1,400萬-1,410萬公噸，鋁材部門的出貨量則將介於270萬-280萬公噸。

美鋁也持續評估其資產組合，並正擴大低碳產品的銷售，以降低成本與維持獲利能力。該公司到3月底止的現金餘額為25億美元。