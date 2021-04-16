美財政部報告：台灣達三項標準 但未列匯率操縱國

美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，認定越南、瑞士與台灣符合2015年「貿易便捷化暨執行法」規定的三項標準，財政部也說，沒有足夠證據證明這三個經濟體依「1988年綜合貿易暨競爭力法」所述的目的，以操縱匯率；財政部將與台灣接觸，敦促其解決新台幣被低估的問題。

此外，財政部的新聞稿點名中國大陸的匯率干預、外匯政策、央行與國有銀行的外匯活動，以及離岸人民幣市場活動情形，敦促中國大陸提高相關透明度。

財政部這次將中國大陸、日本、韓國、德國、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國續列匯率操縱觀察名單，與去年底的報告相比，新增愛爾蘭與墨西哥。

根據財政部的三項標準，去年的報告中台灣符合其中的兩個，被列入觀察名單；今年不僅三項標準都超過，還有增長的趨勢。

根據上一次的報告，台灣與美國貿易順差達230億美元，超過美國訂出的200億美元標準，今年報告指出，貿易順差額急遽增加到300億美元，這是包括半導體等設備出口增加所致。

有關經常帳順差，美國標準為3%，最新報告指台灣的經常帳貿易順差佔去年GDP的14.1%，自1987年以來最高。（去年報告時為10.7%。）

至於第三個標準「持續單向干預匯率且買入外匯金額超過GDP比重2%」，美國財政部今年的報告指出，台灣披露去年外匯淨購買額為391億美元，相當於GDP的5.8%，下半年就買了352億美元，相當於GDP的5.3%，尤其是11月和12月的干預特別明顯。

財政部表示，台灣應該允許新台幣升值，消化長期大量的順差；並鼓勵台灣持續採行國際貨幣組織的標準，報告外匯存底。

從更廣泛的角度來看，美國財政部建議台灣考慮推動降低居台灣儲蓄率（佔GDP39%，居世界之冠）與投資率（佔GDP22%）差異的政策，包括推動促進消費的財政計畫。