快訊

美匯率報告 用六頁解析台灣經濟與貿易局勢

一甲子家族統治告終！古巴政府交棒 卡斯楚家族隱幕後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美財政部報告：台灣達三項標準 但未列匯率操縱國

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國財政部16日公布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，認定瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。但未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國。 （本報系資料庫）
美國財政部16日公布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，認定瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。但未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國。 （本報系資料庫）

美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，認定越南、瑞士與台灣符合2015年「貿易便捷化暨執行法」規定的三項標準，財政部也說，沒有足夠證據證明這三個經濟體依「1988年綜合貿易暨競爭力法」所述的目的，以操縱匯率；財政部將與台灣接觸，敦促其解決新台幣被低估的問題。

此外，財政部的新聞稿點名中國大陸的匯率干預、外匯政策、央行與國有銀行的外匯活動，以及離岸人民幣市場活動情形，敦促中國大陸提高相關透明度。

財政部這次將中國大陸、日本、韓國、德國、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國續列匯率操縱觀察名單，與去年底的報告相比，新增愛爾蘭與墨西哥。

根據財政部的三項標準，去年的報告中台灣符合其中的兩個，被列入觀察名單；今年不僅三項標準都超過，還有增長的趨勢。

根據上一次的報告，台灣與美國貿易順差達230億美元，超過美國訂出的200億美元標準，今年報告指出，貿易順差額急遽增加到300億美元，這是包括半導體等設備出口增加所致。

有關經常帳順差，美國標準為3%，最新報告指台灣的經常帳貿易順差佔去年GDP的14.1%，自1987年以來最高。（去年報告時為10.7%。）

至於第三個標準「持續單向干預匯率且買入外匯金額超過GDP比重2%」，美國財政部今年的報告指出，台灣披露去年外匯淨購買額為391億美元，相當於GDP的5.8%，下半年就買了352億美元，相當於GDP的5.3%，尤其是11月和12月的干預特別明顯。

財政部表示，台灣應該允許新台幣升值，消化長期大量的順差；並鼓勵台灣持續採行國際貨幣組織的標準，報告外匯存底。

從更廣泛的角度來看，美國財政部建議台灣考慮推動降低居台灣儲蓄率（佔GDP39%，居世界之冠）與投資率（佔GDP22%）差異的政策，包括推動促進消費的財政計畫。

外匯

延伸閱讀

美匯率報告 用六頁解析台灣經濟與貿易局勢

台灣未列匯率操縱國...央行：美國做法特別 將持續溝通

美國未點名任一國操縱匯率 顯示拜登做法改變

美公布匯率報告 我達到被貼「匯率操縱國」標籤門檻

相關新聞

美公布匯率報告 我達到被貼「匯率操縱國」標籤門檻

彭博資訊報導，美國財政部公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻。

美財政部報告：台灣達三項標準 但未列匯率操縱國

美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，認定越南、瑞士與台灣符合2015年「貿易便捷化暨執行法」規定的...

美國未點名任一國操縱匯率 顯示拜登做法改變

彭博資訊報導，美國財政部16日公布匯率報告，未點名任何貿易夥伴為匯率操縱國，即使瑞士、台灣和越南已達到被貼上該標籤的門檻...

陸Q1經濟勁揚激勵市場信心 美股早盤再創新高

在道瓊工業指數前市收盤首度站上34,000點關卡後，美股16日早盤持續上漲，原因是中國大陸上季的經濟成長率創新高，使投資...

美3月零售銷售 爆發式反彈

美國3月零售銷售出現爆發式反彈，成長率直逼二位數，且為十個月來最大增幅，主因為氣候轉暖，且家庭領到紓困支票，加上經濟活動...

華府對莫斯科祭新制裁 普亭思考反制措施

美國先前宣布，對俄羅斯個人及實體祭出經濟制裁、驅逐10名外交官，並擴大美國各家銀行交易俄羅斯公債的限制。克里姆林宮發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。