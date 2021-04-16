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蘋果推出2億美元基金 首創碳移除計畫

中央社 / 台北16日電
蘋果公司。路透
蘋果公司。路透

蘋果公司（Apple）今天宣布推出Restore Fund基金，是業界首創的碳移除計畫，此基金將直接投資林地計畫案，藉以移除大氣中的碳，同時為投資者帶來財務回報。

蘋果在官網發文說明，與保護國際基金會和高盛公司共同發起的這筆2億美元（約新台幣56.7億元）基金，每年將致力從大氣中移除至少100萬公噸的二氧化碳，相當於20多萬輛乘用車所耗用的燃料量，同時也展現一個可行的金融模式，協助擴大森林復育的投資規模。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（Lisa Jackson）說，透過設立一個既能產生投資回報，又能對碳量產生真正且可衡量影響的基金，蘋果的目標是為未來推動更深遠的變化，也就是鼓勵向全球碳移除計畫進行投資。希望其他人也能共同響應蘋果的目標，並貢獻他們的資源來支持和保護關鍵的生態系統。

Restore Fund基金是蘋果於2030年前要在價值鏈中實現碳中和目標的其中一部分。蘋果將在2030年前直接消弭其供應鏈和產品的75%碳排放量，而這項基金將從大氣中移除碳，有助於解決蘋果剩餘的25%碳排放量。

碳排放

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