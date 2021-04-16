直擊白宮「半導體峰會」》為什麼媒體評論，美國的晶片夢是「通往地獄之路」？

摘要 1. 拜登上任三個月，一口氣集結台積電、三星、英特爾等全球最頂尖半導體企業的董事長和執行長，召開白宮「半導體峰會」。 2. 這場會議最重要目的在解決美國晶片荒，美國總統也藉此再次宣示「美國優先」，並要在技術和製造上繼續領先全球。 3. 白宮記者直擊，整場峰會，沒有實質決定，白宮也僅在結束後以一紙聲明表示：在美國本土多設晶片廠的重要性。

拜登一上台，就面臨了美國半導體晶片荒。

當地時間週一（4月12日），拜登舉行了「半導體晶片首席執行官虛擬高峰會」，一次召集了佔了全球晶片70%的兩大晶片廠——三星和台積電，外加美國的英特爾、戴爾、Google，和通用、福特、克萊斯勒等企業執行長來開這場峰會。

能讓這些大廠老闆透過網路「齊聚一堂」，可見事態嚴重。晶片荒，原因複雜，有兩個主要原因，都和疫情有關。

一是去年上半疫情剛開始時，汽車公司眼見銷量大減，砍了晶片訂單，同時間，人們開始居家隔離，更需要電腦、手機，所以相關企業下了大量訂單。當汽車銷售開始回溫，回頭想訂晶片已經供不應求。

另一原因，是川普發動掐大陸晶片要害的行動，導致全球晶片產能下降，卻沒想到，不太生產晶片的美國也掐住了自己的要害。在1990年代，美國本土製造的晶片占全球約4成市場，但時至今日，在美國本土製造的晶片只占全球12%，其他晶片基本都在東亞生產，其中台積電和三星是最大宗。

美國作為全球霸主，要看東亞臉色，連拜登都覺得嘔，他在峰會上也不顧有外賓在，特別這麼說：「要建立起美國的供應鏈，這樣我們就再也不會因為急需，而需要另一個國家或任何其他國家的施捨。」

那拜登，究竟採取了什麼補救措施呢？

首先，拜登上任才一個月，就簽署了行政命令，要求美國聯邦政府審查美國的半導體供應鏈，截止期限是六月。

再來，拜登日前推出據稱是二次世界大戰以來，美國最大規模的創造就業投資——基礎建設計劃，打算砸5百億美元補貼美國的晶片廠，手筆不可說不大。

但就算美國國會真的批准，也至少是三、五個月之後的事，遠水救不了近火，於是才有了這場「晶片峰會」，目的：救急。

當天，我和少數白宮記者走進羅斯福室現場時，看到拜登以及白宮國安顧問蘇利文，和美國商務部長等內閣官員等一票高官已就定位，透過兩個大電視螢幕，與19位掌控全球晶片生產和晶片使用大廠的執行長實時連線，畫面中19位企業高管都寫上名字，三星的崔世英在螢幕最左邊，台積電的劉德音在螢幕最右上角。

拜登發表了5分鐘左右的講話，開頭就強調大陸在發展上不停，美國是更等不得。最後他表明，美國是不會放棄全球霸主地位的：「在二十世紀中葉，美國領導了世界直到世紀末，我們將再次領導世界，我們將在二十一世紀再次領導世界！」

就我觀察，關於這場「晶片峰會」，各方各有算盤，至少作為世界級大廠的三星和英特爾，為了保護自身利益乃至於國家利益，在峰會沒開始前就已經放話。

因此，峰會還沒開始，白宮發言人普薩基就提前向記者打預防針，她說不會有重大決定，也不會有重大宣布，在回答我提問時，才補充說，會後會有聲明。

先談談三星這邊，峰會前，不少韓國媒體就在報，三星猶如走鋼絲。

韓國《中央日報》報導：「出席白宮峰會，三星正謹慎地平衡利益，一方面美國要求生產更多的晶片，但是，中國仍然是這家韓國公司的最大晶片買家。」韓國《每日經濟》更是說，白宮恐怕會藉著這場峰會施壓三星，趕緊在美國設廠生產汽車晶片。問題是，利潤低的汽車晶片不符合三星的利益，報導說，如果美國要韓國這麼做的話，那三星可就頭痛了。

而美國晶片廠的算盤，倒是和拜登想法比較一致——不要再看亞洲人臉色。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。路透

在峰會前，英特爾的執行長基辛格（Pat Gelsinger）就說，美國聯邦政府要求三星和台積電到美國設廠固然重要，但美國擁有與完全掌控先進半導體的知識產權更重要，他希望英特爾在美國政府的支持下，掌控全球三分之一的晶片生產。

說到這，拜登能實現美國晶片不被東亞掐住要害的夢想嗎？擁有全球第一的經濟和科技實力，美國要掌控全球晶片生產，看似簡單，但還是有阻礙。

川普的「美國優先」理念受到美國兩黨擁抱後，兩黨對於美國掌控全球晶片生產是有共識的，然而分歧在於要花多少錢？彭博報導，共和黨擔憂拜登提的5百億美元補助太高。

美國專攻國會新聞的媒體《Roll Call》還做了專題報導，對於拜登的晶片夢，報導副標題用了一句很直白的美國俗語：前往地獄之路。這俗語的原文是：通向地獄的道路是鋪滿了善意的。也就是我們說的：好心辦壞事。報導認為拜登的立意也許是好的，但美國整體的晶片戰略不明，究竟要達成什麼，怎麼達成也不清楚，花大錢恐怕效果不彰。

最後一點，當然是眾所皆知，美國最好的晶片廠如英特爾，其奈米製程遠不如台積電、三星，這可不是燒錢就能解決的事，還需要許多時間才能趕上，而且台積電和三星也不會原地踏步。

總之峰會結束後，夜裡，白宮寄出了一份短聲明，基本上，就是強調晶片荒是拜登首要任務，他正兢兢業業為美國百姓做事，而透過峰會各企業討論了短期和長期的解決問題之道，並且強調在美國本土多設晶片廠的重要性，讓美國能自給自足，並且讓美國持續維持全球關鍵科技的龍頭老大地位。

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