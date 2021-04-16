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台積電ADR跌2% 比台北交易股價溢價逾8% 費半漲逾1.8%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（15日）跌2.1%，報每股118.35美元，較台北交易股價溢價8.35%。費城半導體指數漲1.79%。

美股三大指數齊揚，道瓊工業指數周四（15日）收盤首度站上34,000點，與標普500指數同創新，主因美債殖利率走低提振科技股上揚，和美國最新的零售銷售數據強勁。

道瓊工業指數收漲305.1點，或0.9%，報34,035.99點，標普500指數上揚45.76點，或1.11%，尾盤報4,170.42點，納斯達克指數也漲180.92點，或1.31%，終場報14,038.76點。

台灣加權股價指數漲1.2%，收盤報價17,076點。台積電漲1.1%，收在619元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 109.66 +1.98 109 0.61

中華電 CHT 114.14 +1.41 114 0.12

台積電 TSM 670.71 -2.06 619 8.35

聯電 UMC 52.48 +1.31 53.1 -1.17

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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