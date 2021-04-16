鋁價創下多年新高 金價升至2月底來最高 油價小漲

鋁價在倫敦和上海市場擴大升勢至多年高點，因中國抑制產量的努力增加季節性需求回升期間供應的疑慮；金價升至2月底來最高價位，美元和債券殖利率的下跌有望幫助金價連二周上漲。油價繼續突破一個月來的交易區間，因有更多跡象顯示美國正加速反彈。以下是整理自彭博的商品行情：

●鋁價創下多年最高

鋁在倫敦金屬交易所達到近三年來的最高價位，並在上海市場觸及2011年以來最高，市場猜測中國將限制供應以減少碳排放。中國的鋁庫存也從3月底觸及的11個月高位回落。

美國鋁業執行長上月曾表示，有跡象顯示中國正在採取有意義的措施來控制鋁生產，這是行業經歷多年供過於求後長期前景所出現的重大變動。

倫敦金屬交易所鋁期貨一度上漲1.5%至每噸2,359美元，觸及2018年5月以來的最高價位，收盤報2,339美元。上海市場的鋁期貨升至2011年8月以來最高。

LME其他金屬漲跌互現，銅上漲2.3%；鎳下跌1.9%。

●黃金上漲

金價本月被限制在狹窄的交易區間內，其變動主要是受美元下跌和債券殖利率下跌所致。

現貨黃金周四一度上漲1.9%至每英兩1,769.67美元，為2月26日以來最高。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨上漲1.8%，結算價每英兩1,766.80美元。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）連四日下跌，美國10年期公債殖利率跌至一個月最低。

●油價小幅上漲

紐約原油期貨伴隨更廣泛的市場漲勢觸及一個月高位。美國首次申請失業救濟人數降至新冠疫情時代最低，零售銷售增速為10個月來最快，進一步證明經濟回升。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲31美分，結算於每桶63.46美元；布蘭特原油6月交割原油期貨上漲36美分，收報每桶66.94美元，均創3月17日以來最高價位。

美國原油庫存降至2月以來最低，不過WTI部分遠期曲線仍預示著近期疲軟，似預告供過於求。

「需求前景有所改善，但仍存在大量閒置產能，」CFRA Research能源股票分析師Stewart Glickman表示。「如果需求顯著加速上升，生產商就可能開工填補缺口」。