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制裁俄羅斯祭「核武級手段」 金融機構禁買俄公債
美國政府在15日對俄羅斯發動新一輪制裁，並採取「核武級手段」，禁止美國金融機構購買俄國公債，以報復俄方的惡意行徑，包括克里姆林宮涉嫌干預美國總統大選、發動駭客攻擊，俄國盧布匯率15日盤中應聲重貶逾1%，為去年12月以來最大跌幅。
彭博資訊報導，拜登政府宣布對俄國祭出新制裁，涵蓋32個實體與個人，包括政府與情治單位官員，以及六家協助俄國政府發動網攻的俄國企業；美國也驅逐在華府工作的十名俄國外交人員，包含部分情治人員。
拜登政府也禁止美國金融機構在初級市場購買俄國央行、財政部及主權財富基金發行的新公債，這項禁令將在6月14日生效。
俄國盧布兌美元匯價15日盤中重貶1.4%，以盧布計價的俄國10年期公債價格也寫下去年3月以來最大跌幅。禁止美國投資人購買以盧布計價的俄國公債，向來被視為是一種「核武選項」；俄國公債已成為熱門投資標的，外資持有的占比約20%，約價值370億美元。
俄國已警告，若美國祭出新制裁，將展開報復。
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