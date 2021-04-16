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Coinbase身價稱冠美交易所

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase 14日在那斯達克直接掛牌上市。（美聯社）
美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase 14日在那斯達克直接掛牌上市。（美聯社）

美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase於14日在那斯達克直接掛牌上市，股價15日上漲近6%，並成為美國身價最高的交易所，凸顯市場看好Coinbase上市將帶動加密貨幣更進一步朝主流資產邁進，拉抬了加密貨幣的知名度，但世界經濟論壇的區塊鏈專家指出，各國接下來將更加嚴管加密貨幣。

根據CNBC報價，Coinbase 14日收盤股價較掛牌價上漲31%，報328.28美元作收，15日早盤則續漲5.9%至347.5美元，市值超過760億美元，讓包括紐約證交所母公司洲際交易所（ICE）和那斯達克公司本身在內的傳統交易所相形見絀。

Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）表示，Coinbase上市象徵整體加密貨幣產業轉捩點，對整體加密貨幣帶來合法性，加密貨幣能成為金融世界重要力量。

Coinbase掛牌，也象徵加密貨幣產業的重要里程碑時刻。Coinbase成立不到十年，草創時僅有少數人聽過比特幣，而且許多交易所是由業餘人士在自家車庫與家中經營，如今這種資產已愈來愈受散戶投資人歡迎。

有「女股神」稱號的方舟投資管理公司（Ark）創辦人伍德（Cathie Wood）也透過旗下三檔基金，在14日買進約7.5萬股的Coinbase股票。

知名比特幣多頭人士諾佛格拉茨（Mike Novogratz）認為Coinbase上市是加密貨幣產業的「歷史」時刻，並持續看好比特幣到今年底前有望漲至10萬美元，但他也提醒，在Coinbase掛牌加劇市場的狂熱情緒後，比特幣市場將面臨「洗牌」，短線可能回檔。

世界經濟論壇（WEF）的數據、區塊鏈及數位資產部門主管華倫（Sheila Warren）也指出，各國金融當局將加強規範正蓬勃發展的加密貨幣市場。

比特幣 紐約

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