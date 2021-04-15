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美3月零售銷售出現報復性反彈 增幅直逼二位數

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國3月零售銷售額總額成長率直逼二位數，比二月激增9.8%，遠比預期的5.8%增幅要高，更比2月時減少2.7%（修正後數字）強勁反彈，主因氣候轉暖，且家庭領到紓困支票，加上經濟活動逐漸解封，引爆報復性需求。

扣除汽車後，3月零售銷售額也比2月大增8.4%，比市場預估的5%增幅高出許多，更比2月時減少2.5%（修正後）明顯改善；扣除汽車與汽油後，零售額也增加8.2%，優於預期的6.4%，也比2月時的-3.1%（修正後）好轉。

不過，最受關注的控制組零售銷售額雖大幅增加6.9%，但比預估的7.2%增幅略低，雖比2月時的-3.4%（修正後）強得多。控制組零售額是用來計算國內生產毛額（GDP）中的消費支出。

經濟學者指出，政府紓困計畫逐步落實，加上疫苗接種加速普及，均有助於零售銷售持續增加；不過4月新冠肺炎疫情又再度升高，可能使增幅較為溫和。

新冠肺炎 疫情

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