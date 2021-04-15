女性缺乏身體自主權 恐拖累經濟發展

發展中國家有超過一半的女性被嚴重剝奪身體自主權。根據聯合國最新報導指出，在57個發展國家中，有45%的女性沒有醫療保險來診斷婦科疾病或者進行避孕，尤其在非洲撒哈拉以南地區，更是有超過90%的女性無法決定伴侶以及保護性自主權。聯合國警告，沒有給予女性足夠的身體自主權，會為醫療保健和司法系統帶來額外負擔，更可能拖累該國的經濟生產。

女性缺乏醫療保健

半島電視台報導，聯合國人口基金會於14日發表最新報告，表示在57個發展中國家，將近一半的女性缺乏身體和性的自主權，不但無法決定自己的伴侶，連使用避孕藥物或尋求醫療保健的機會都沒有。

根據該報告的分析，有45%的女性沒有醫療保險，因此缺乏婦科醫療的協助和衛教知識，各地區之間也存在差異，如東亞和東南亞有76%的女性能夠充分管理自己的身體（如接觸到完善的婦科醫療），但在撒哈拉以南的非洲地區以及中亞，這一比例不到50%。此外，部分國家如塞內加爾，超過90%的女性被嚴重剝奪身體自主權。

人口基金會執行主任納塔利婭．卡姆博士表示，將近一半的女性仍然沒有性自主權，也無法避孕或者尋求醫療保護，讓人感到憤慨，「事實上，有比我們統計出來還多的婦女沒辦法管理自己的身體，只能受到伴侶和社會的支配。」

疫情間，女權倒退

聯合國新聞報導，女性缺乏身體自主權還是根於性別歧視和父權社會的支配，而女性通過教育可以改善此一情況，然而事實上，有許多國家的女性連獲得教育的機會都十分渺茫，更有多達20個國家仍有讓女性與強暴犯結婚的法律（意即強暴犯只要和受害者結婚，就可以免於刑事責任），另外有43個國家沒有立法禁止婚內強暴的問題，還有30個國家限制女性自由外出的權利。

此外，人口基金會還表示，儘管在數據之外，許多進步國家雖然在憲法上明令男女平等，但目前全球只有71%的國家有給予女性全面的生育保障（如補助金、產假）。

卡姆博士認為，女性身體自主權遭侵害的問題，在疫情間更顯嚴重，尤其許多中低收入的國家因為失業和經濟衰退問題，導致家暴問題更嚴重，女性無法外出工作，只能在家遭受暴力，呼籲國際人道組織應介入，挽救倒退的女權。

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