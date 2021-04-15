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美國家情報總監：中國大陸是頭等優先要務、嚴峻挑戰

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）14日在聯邦參議院情報委員會將中國大陸稱為「頭等優先要務」（unparalleled priority）、「嚴峻的挑戰」（formidable challenge）。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）前一日公布的年度報告提到，「中國日益成為美國力量相近的競爭對手」；海恩斯14日在國會作證時以「頭等優先」與「嚴峻」來形容其急迫性，因中國大陸在多方面挑戰美國，推動有利威權中方的國際規範，壓迫區域鄰國迎合北京偏好，包括其對台灣主權的主張。

海恩斯也說，即便中國大陸在多種領域中挑戰美國的世界角色，但中國大陸自身的經濟、環境與人口脆弱性，都會影響未來數十年間追求世界主導地位的能力。

參議院情報委員會14日邀請海恩斯、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）與中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等人，談「全球威脅」；海恩斯點名中國大陸、俄羅斯、伊朗與北韓，至於跨國挑戰則包括氣候變遷與疫情大流行。

情報委員會主席華納（Mark Warner）表示，中國共產黨試圖全面主導新興科技的發展，包括人工智慧與生物科技，情報界應該對中共造成的威脅保持清醒的目光。

海恩斯說，中國大陸有強大的網路能力，至少可造成美國境內局部重大基礎設施出現暫時癱瘓；雷伊表示，FBI每10小時就展開一項與中國大陸有關的調查行動。

海恩斯也提到，俄羅斯意圖破壞美國的影響力，伊朗造成中東地區動蕩，全球恐怖主義，以及北韓的行動，都帶給美國與盟友巨大威脅。

參議員們提到中國大陸駭客攻擊微軟，與俄羅斯駭客入侵美國軟體供應商SolarWinds的平台，駭入公私部門網站等網路攻擊事件。

該委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）表示，Solarwinds事件清楚表明，美國的基礎設施多麼容易就可以被破壞，他非常擔憂美國沒有有效的嚇阻策略；華納建議，比照生化武器，制定新的國際規範禁止這類攻擊。

也有議員問到新冠病毒的起源，海恩斯表示，還無法確定起源地點與傳播理論，動物傳人或實驗室意外洩漏皆有可能；伯恩斯則說，北京對於分享原始訊息並不完整也不透明，美國正努力以現有訊息深入研究。

美國總統拜登也在14日宣布，與盟友協調後結束這場史上最長的戰爭，在9月11日前撤回所有駐阿富汗美軍，伯恩斯表示，撤軍必然影響美國監控當地恐怖組織活動的能力，即便撤軍，美國將維持在當地的情報工作，以持續監控基地組織與伊斯蘭國的活動，CIA正與全球盟友合作，應對此一威脅。

俄羅斯 北京

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