Coinbase上市首日市值一度衝破千億美元 收盤漲31%

美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase 14日在那斯達克直接掛牌上市，公司市值一度飆升至1,120億美元，但因盤中交投震盪、比特幣從新高價位回落且科技股整體下跌，Coinbase股價收在開盤價以下，公司市值也回落至860億美元。

Coinbase如今的龐大市值，讓包括紐約證交所母公司洲際交易所（ICE）和那斯達克公司本身在內的傳統金融業者相形見絀，這也是加密貨幣產業的一大重要里程碑時刻。Coinbase成立不到十年，初創當時僅有少數人聽過比特幣，而且許多交易所是由業餘人士在自家車庫與家中經營。

Coinbase股價收盤上漲31%至每股328.28美元，但較381美元的開盤價回落14％，此前一度大漲至429.54美元。依照收盤價計算，該公司按完全稀釋後的估值約為860億美元。

比特幣與以太幣共占Coinbase的2020年交易收入的56％。比特幣價格14日在盤中創下逾64,000美元的新高後，回落至62,000美元以下。

這次上市不僅僅是Coinbase的成功標誌，也是那斯達克交易所的勝利，原因是擊敗紐約證交所，爭取到Coinbase成為那斯達克第一檔直接上市的個股，而Coinbase是有紀錄來直接上市的最大公司。

Coinbase財務長Alesia Haas 14日接受採訪時表示，該公司選擇在那斯達克上市的原因之一，是因為該交易所提供了股票代碼「COIN」，而這不是紐約證交所提供的條件。