聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國人也憂房市泡沫！「房市何時要崩？」成Google熱搜
美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮，外界憂心房價泡沫可能隨時破裂，這點從近來Google熱門搜尋的話題可見一斑。
CNBC報導，根據Google上周的報告，「房市何時要崩」在上月的搜尋次數暴增2,450%，「為何房市這麼熱？」這段話則僅在一周內，搜尋次數就翻了一倍。
「我今年對房屋的出價要比開價高多少？」在同一周的搜尋次數，也大增350%，而這個問題是最能判定房市可能處於泡沫的指標之一。
在各種查詢房價的方式中，其中一個最即時、值得關注的便是房產機構CoreLogic的統計資料，該網站顯示，今年2月的美國房價，比去年同期增加10.4%，增幅為2006年來最大。
CoreLogic首席經濟學家諾瑟夫特（Frank Nothaft）說：「房市供給出現嚴重短缺的現象；同時，空前低點的房貸利率，也正激起千禧世代、Ｘ世代的購屋意願。」
根據Realtor.com，目前主動登錄的待售房屋，僅有去年同期的一半左右，導致買房的競爭加劇，買方更可能覺得他們捲入競購大戰。
對於Google上的高出價問題，讓諾瑟夫特有點坐立難安，他說：「我必須承認，聽到這個情況時引發我的擔憂，實在令人憂心。」
根據房仲業者Redfin的數據，今年4月一開始，便有42%的物件成交價高於登錄價，比去年同期高出16個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言