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美國人也憂房市泡沫！「房市何時要崩？」成Google熱搜

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。 美聯社
美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。 美聯社

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮，外界憂心房價泡沫可能隨時破裂，這點從近來Google熱門搜尋的話題可見一斑。

CNBC報導，根據Google上周的報告，「房市何時要崩」在上月的搜尋次數暴增2,450%，「為何房市這麼熱？」這段話則僅在一周內，搜尋次數就翻了一倍。

「我今年對房屋的出價要比開價高多少？」在同一周的搜尋次數，也大增350%，而這個問題是最能判定房市可能處於泡沫的指標之一。

在各種查詢房價的方式中，其中一個最即時、值得關注的便是房產機構CoreLogic的統計資料，該網站顯示，今年2月的美國房價，比去年同期增加10.4%，增幅為2006年來最大。

CoreLogic首席經濟學家諾瑟夫特（Frank Nothaft）說：「房市供給出現嚴重短缺的現象；同時，空前低點的房貸利率，也正激起千禧世代、Ｘ世代的購屋意願。」

根據Realtor.com，目前主動登錄的待售房屋，僅有去年同期的一半左右，導致買房的競爭加劇，買方更可能覺得他們捲入競購大戰。

對於Google上的高出價問題，讓諾瑟夫特有點坐立難安，他說：「我必須承認，聽到這個情況時引發我的擔憂，實在令人憂心。」

根據房仲業者Redfin的數據，今年4月一開始，便有42%的物件成交價高於登錄價，比去年同期高出16個百分點。

房地產 房市

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