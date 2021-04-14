東芝殺出不只一家追求者 傳KKR出更高價挑戰CVC收購
彭博引述知情人士報導，私募股權公司KKR 正在研究出價競購東芝，如此勢將挑起各方對這家日本企業巨頭的收購戰。
東芝已經收到來自CVC Capital Partners的210億美元收購提議。因消息尚未公開而不願具名的知情人士說，KKR正在考慮的出價可能會超過CVC的報價。據另一位知情人士透露，加拿大投資公司Brookfield 資產管理公司也初步研究是否競購東芝。
東芝今（14日）早盤股價應聲飆漲7.1%，今年以來漲幅拉大為70%。
東芝周三上證實已收到CVC的初步報價。彭博隨後報導說，這家歐洲公司正在與日本投資者商談聯手出價，此舉可能有助於贏得日本監管機構的批准。一位知情人士說，CVC計畫最快本周提供關於收購要約新的細節。
金融時報率先報導KKR可能出價競購東芝後，東芝在美國上市的ADR周二收盤大漲12.7%。
另外，金融時報也報導，東芝公司執行長車谷暢昭在董事會動盪之際已決定離職，由於對如何回覆CVC的併購之議意見不一，東芝管理層出現分歧。報導說，車谷辭職的消息可能在今天宣布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言