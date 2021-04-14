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東芝殺出不只一家追求者 傳KKR出更高價挑戰CVC收購

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
由於對如何回覆CVC的併購之議意見不一，東芝公司執行長車谷暢昭據傳決定離職。路透
由於對如何回覆CVC的併購之議意見不一，東芝公司執行長車谷暢昭據傳決定離職。路透

彭博引述知情人士報導，私募股權公司KKR 正在研究出價競購東芝，如此勢將挑起各方對這家日本企業巨頭的收購戰。

東芝已經收到來自CVC Capital Partners的210億美元收購提議。因消息尚未公開而不願具名的知情人士說，KKR正在考慮的出價可能會超過CVC的報價。據另一位知情人士透露，加拿大投資公司Brookfield 資產管理公司也初步研究是否競購東芝。

東芝今（14日）早盤股價應聲飆漲7.1%，今年以來漲幅拉大為70%。

東芝周三上證實已收到CVC的初步報價。彭博隨後報導說，這家歐洲公司正在與日本投資者商談聯手出價，此舉可能有助於贏得日本監管機構的批准。一位知情人士說，CVC計畫最快本周提供關於收購要約新的細節。

金融時報率先報導KKR可能出價競購東芝後，東芝在美國上市的ADR周二收盤大漲12.7%。

另外，金融時報也報導，東芝公司執行長車谷暢昭在董事會動盪之際已決定離職，由於對如何回覆CVC的併購之議意見不一，東芝管理層出現分歧。報導說，車谷辭職的消息可能在今天宣布。

東芝 日本 加拿大

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