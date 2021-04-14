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台積電ADR漲0.3% 較台北交易溢價逾14% 費半跌幅縮小

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周二（13日）小漲0.3%，收盤報價121.27美元，較台北交易股票溢價14.16%。費城半導體指數下挫0.2%，跌幅小於前一日的1.1%。

台灣加權股價指數跌0.2%，收在16,824.91點。台積電以605元作收，與前一日收盤價持平。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 112.62 -0.13 112.5 0.11

中華電 CHT 112.48 +0.36 112 0.43

台積電 TSM 690.66 +0.31 605 14.16

聯電 UMC 54.45 +2.58 54.4 0.08

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

台積電 半導體 紐約

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