台積電ADR漲0.3% 較台北交易溢價逾14% 費半跌幅縮小
台積電ADR周二（13日）小漲0.3%，收盤報價121.27美元，較台北交易股票溢價14.16%。費城半導體指數下挫0.2%，跌幅小於前一日的1.1%。
台灣加權股價指數跌0.2%，收在16,824.91點。台積電以605元作收，與前一日收盤價持平。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 112.62 -0.13 112.5 0.11
中華電 CHT 112.48 +0.36 112 0.43
台積電 TSM 690.66 +0.31 605 14.16
聯電 UMC 54.45 +2.58 54.4 0.08
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
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