鋁價升至近三年來高位 油價走高 金價三天來首漲

鋁價漲至近三年來的最高價位，率基本金屬上漲，因大陸貿易數據提振需求前景；油價收在逾一周高位，此前OPEC上調今年需求預測，同時世界部分地區石油消耗上升的跡象繼續浮現；黃金價格三個交易日以來首次上漲，因美國通膨率創接近九年來最大增幅後美元走弱。以下是整理自彭博的商品行情：

●鋁價漲至2018年以來最高

海關數據顯示，在2月取得創紀錄成長之後，中國出口3月保持強勁走勢，進口則高於預期。鋁需求成長之際，中國治污減排的努力令人猜測鋁供應擴張將受到抑制。

Marex的Alastair Munro認為，新疆地區鋁產量將受到限制的猜測也使得上海期貨交易所的期鋁未平倉合約數量「擴張」。

倫敦時間下午5:51，LME三個月期鋁上漲1.4%，結算價每噸2,293美元，盤中觸及2,304美元，為2018年6月以來最高價位。LME其他主要金屬悉數上漲，銅價上漲0.4%。

●油價上漲

紐約原油期貨上漲0.8%，自4月初以來首次收在每桶60美元上方。西德州中級原油（WTI）5月交割原油期貨上漲48美分，至每桶60.18美元，為一周以來最大單日漲幅。布蘭特原油6月交割原油期貨上漲39美分，至每桶63.67美元。

市場還在關注全球最大石油消費國美國需求強勁反彈的跡象。紐約市收費路橋和隧道4月交通有望呈現至少七年來同期最繁忙的景象。同時，通膨數據顯示2012年以來最大增幅，經濟反彈跡象增多。

「被抑制的原油需求數量龐大，」Oanda Corp高級市場分析師Edward Moya說：「部分地區病例數有上升趨勢，但隨著疫苗接種推進，限制措施的實施將是短暫的。」

●金價上漲

3月美國消費者物價指數上漲0.6%，是2012年以來最大升幅；美元指數跌至三周以來的最低點，提振了將黃金作為替代資產的需求。

美國衛生官員因安全考量而建議暫停使用強生疫苗的消息也支撐了黃金價格。但受債券殖利率上升、美元韌性以及經濟在大流行病後復甦的前景等因素影響，今年以來黃金價格的跌幅仍超過8%。

紐約時間下午2:40，現貨黃金上漲0.7%至每英兩1,744.95美元；紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲0.9%，收於每英兩1,747.60美元。