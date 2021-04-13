IMF發行6,500億美元SDR 將創造三贏局面

經濟日報 / 編譯 林聰毅／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）上周證實，將於6月提案發行相當於6,500億美元的特別提款權（SDR）。圖／路透
國際貨幣基金（IMF）上周證實，將於6月提案發行相當於6,500億美元的特別提款權（SDR）。圖／路透

國際貨幣基金（IMF）上周證實，將於6月提案發行相當於6,500億美元的特別提款權（SDR），表態支持的美國財政部認為，這項措施將創造三贏局面，使低所得國家、美國以及全球經濟同蒙其利。

IMF指出，在2020年全球經濟萎縮3.5％之後，2021年經濟增長將成長5.5％。然而，這種復甦面臨著巨大的下行風險是先進與開發中經濟體的成長不均衡，今年預測將有150個經濟體的人均所得低於危機前的2019年。此外，全球經濟衰退也使許多國家央行的外匯存底吃緊。

IMF認為，低所得國家和開發中國家在這場疫情危機中受創尤深，恐將扭轉過去20年在減貧方面的進展，今年低所得國家的實際年GDP成長率將下降約5％，2020-2021年間將有近9,000萬人陷入極端貧窮。為防止富國和窮國之間出現永久性發展分歧，IMF估計，未來五年低所得國家需部署約2,000億美元，用以對抗疫情，另需2,500億美元以重新步上追趕先進經濟體的道路。

美國財政部指出，計畫中的SDR分配將有助於緩衝儲備與支援各國政府因應健康和經濟危機的措施。重要的是，SDR分配將增加促進全球復甦所需的信心和流動性，從而使美國工人和美國經濟增長受益。

這項SDR分配計畫也將有助於建立準備緩衝，以及在全球復甦時減緩經濟停滯的風險。重要的是，還可以增加低所得國家和開發中國家的流動性，促進亟需的健康復原工作，因為遏制全球疫情對於強勁經濟復甦至關重要。全球強勁復甦也將增加對美國商品和服務出口的需求，進而創造美國就業機會並為美國企業提供支持。此外，這項SDR分配計畫將有助於防止各國從事可能弱化其幣值並導致美國貿易與經常帳逆差擴大的買匯行動。

美國財政部強調，SDR既不是現金也不是貨幣，而是一種國際準備資產。SDR由IMF分配給該組織的成員，只能由IMF成員和為數不多的國際機構使用。私人實體無法交換SDR，所有涉及SDR的交易都須透過IMF的SDR部門進行。某個國家若要使用SDR，必須找到一個願意提供可用貨幣（通常是美元、歐元或日圓）以換取SDR的IMF會員國。 因此，這項交易是一種資產的交換。

財政部並表示，SDR分配也不會威脅美元的準備貨幣地位。美元目前占全球儲備的57％，而SDR僅占2％。在這項6,500億美元的分配計畫之後，SDR在全球準備的占比只會增至7％，而美元約占54％，是第二重要貨幣的三倍多。 此外，對持有和交易SDR的相關限制，以及IMF在清算所有SDR交易的角色，均嚴重限制SDR取代美元準備貨幣地位的能力。

IMF 疫情

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