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美國3月CPI升幅擴大 展現經濟復甦效應

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國3月整體及核心消費者物價指數（CPI）都比2月明顯上升。 美聯社
美國3月整體及核心消費者物價指數（CPI）都比2月明顯上升。 美聯社

美國3月整體及核心消費者物價指數（CPI）都比2月明顯上升，顯示經濟復甦及各地陸續解封，需求開始回升，帶動通膨上升；年升率也明顯升高，這主要是反映去年3月時比較基期偏低的效應。

3月核心CPI月升0.3%，高於市場預期的0.2%，以及2月時的0.1%升幅；與去年3月相比，年升率為1.6%，分別高於市場預期的1.5%、及2月時的1.3%升幅，但距離聯準會設定的2%目標仍遠。

上月整體CPI月升0.6%，高於預期的0.5%，也高於2月時的0.4%升幅；年升率為2.6%，高於市場預估的2.5%，且比2月時的1.7%明顯升高。年升率急升，主要是因為去年三月時肺炎疫情剛剛爆發，造成物價下跌，比較基期偏低所致。

整體CPI上升速度遠比核心CPI快，主要是因為能源價格回升。

CPI 疫情 聯準會

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