英特爾允助美汽車業解決晶片荒 盼美晶片自製率達1/3

為呼應美國總統拜登出面解決晶片短缺問題，英特爾（Intel）執行長基辛格承諾，該公司將在六到九個月內開始生產車用晶片，以紓解美國汽車製造商的晶片荒。

基辛格接受路透訪問時說：「我們希望這些狀況得以緩解，不必等三到四年建廠，或許花六個月在我們現有製程經過新產品認證即可。我們配合部分元件供應商，已開始參與。」

基辛格另接受CNBC訪問時說，他希望未來在美國生產的半導體，能由目前的12%增至1/3。

基辛格強調在美國本地生產的重要，也認為美國業應掌握智慧財產，以推進先進的晶片生產技術。他說：「我們希望有研發、技術方面的研究和所有權，不只是美國企業在美國本土製造而已。」

基辛格說：「不只在於製造，而在於背後的總控制和技術方面的掌握和影響。 」