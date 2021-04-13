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國際油價收斂漲勢 金價和銅價連二日下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格衝高後收斂漲幅，並未突破近期交易區間；金價連續兩個交易日下跌，因美國公債發行之後債券殖利率升高；銅價也連二日下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價收斂漲勢

紐約原油期貨周一收高0.6%，盤中一度上漲2.4%；需求前景不穩繼續使油價難以大幅突破每桶60美元。

儘管印度和美國等國家需求增強，但由於新冠肺炎感染病例激增，以及中東和歐洲部分地區實施新的抗疫封鎖措施，全球性需求穩定復甦仍遙遙無期 。

Tradition Energy的董事Gary Cunningham說：「對經濟復甦的疑慮太強烈，」導致目前價格無法持續上漲。他說：「我們需要看到經濟成長方面一些真正的樂觀數字，然後才能推動WTI脫離60美元。」

5月交割的西德州中級原油（WTI）上漲38美分，收於每桶59.70美元。 6月交割的布蘭特原油期貨上漲33美分，收於每桶63.28美元。

●金價下跌

美國公債殖利率大多升高，因3年期和10年期公債發行的需求略低於前次。財政部周二將發行30年期公債。

紐約時間下午3:21，現貨黃金下跌0.8%，至每英兩1,730.70美元。上周五下跌0.7%；但上周累計上漲0.9%。

紐約商品交易所6月交割的黃金期貨下跌0.7%，結算價每英兩1,732.70美元。

●銅下跌

國務院副總理劉鶴上周在金融穩定發展委員會會議中指出，要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。

Marex分析師Alastair Munro在報告中稱，基本金屬在中國股市下跌、美元上漲的同時也承受了壓力。他表示，中國致力於遏制金屬價格。

截至當地時間17:51，倫敦金屬交易所銅期貨下跌0.7%，結算價報每噸8,861美元。稍早一度下跌1.4%至每噸8,800美元。

安泰科在年度報告中說，因市場沒有嚴重供應缺口，銅價可能今年回落。最主要產銅國智利預計今年將會增產

紐約 油價 金價

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