台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價13.8% 費半跌逾1%

台積電ADR周一下跌近1.6%收120.90美元，較台北交易股票溢價13.8%，跌幅甚於費城半導體指數的1.1%。

英特爾率科技股下跌，輝達（Nvidia）表示將推出該公司頭一款伺服器微處理器，進一步殺入英特爾最賺錢的市場領域。輝達大漲5.6%，該公司表示，將生產一款直接挑戰英特爾伺服器處理器。輝達還表示第1季營收將高於預期。英特爾大跌4.2%，超微也大跌5%。

美國股市周一從歷史高峰下跌，投資人觀望即將出爐的企業財報季和本周公布的通膨報告，從中尋找未來走勢的線索。

道瓊工業指數下跌55.20點，收33,745.40點，跌幅0.2%，由上周五的創紀錄收盤水準回落。標普500指數不到下跌0.1%，收4,127.99點，跌幅不足0.1%，那斯達克綜合指數下跌0.4%，收13,850.00點。

台灣加權股價指數微漲5.60點收16,859.70點。台積電跌0.8%收605元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 112.74 -1.98 112.50 -0.21

中華電 CHT 112.05 -0.10 111.00 -0.95

台積電 TSM 688.38 -1.55 605.00 13.78

聯電 UMC 53.07 -0.85 53.60 -1.00

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據