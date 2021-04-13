日名將松山英樹奪美名人賽冠軍 日本高球類股飆漲

日本高球名將松山英樹11日贏得美國名人賽冠軍，成為該賽事史上85年來首位來自亞洲的「綠夾克」得主，也創下男子高爾夫球四大賽事中首次有日本選手奪冠紀錄，激勵日本高爾夫球相關領域股票上演慶祝行情。

在松山英樹的贊助商與球具設備供應商中，日本運動服飾公司Descente股價12日在東京收盤大漲2.4%，旗下有高球球具品牌的住友橡膠公司一度漲4.4%，收盤小漲0.6%。

在其他高爾夫球的相關股票中，高爾夫相關雜誌、網站營運業者Value Golf大漲13%、高爾夫球桿供應商Graphite Design漲8%、Golf Do漲3.3%、日本境內最大高爾夫球電商業者Golf Digest Online一度勁揚8.3%。

高爾夫球產品供應商美津濃（Mizuno）股價12日收漲1.8%，經營高爾夫球場與擁有高球用品店的Alpen也漲2.4%。

29歲的松山英樹曾贏得五次PGA巡迴賽，已成為日本歷來表現最佳高球選手，這次以總桿數低於標準桿10桿成績奪下冠軍。