印度四天誕生六隻獨角獸

對印度科技業而言，上周非常具有歷史性意義，因為這個南亞國家在短短四天內誕生了六家獨角獸公司，凸顯這個南亞國家新創業者的蓬勃發展。

若依估值高低排列，這六隻新獨角獸依序為：金融科技供應商Cred（估值22億美元）、應用程式（App）開發商Mohalla科技公司（逾21億美元）、社交商務新創公司Meesho（21億美元）、數位藥局API控股公司（近15億美元）、訊息機器人新創Gupshup（14億美元），以及估值逾10億美元的投資平台Groww。

根據市場研究業者CB Insights的資料，印度去年全年總共有七隻獨角獸，2019年更只有六隻。獨角獸指的是估值達10億美元以上的新創業者。

日本軟銀集團和南非媒體巨擘Naspers等全球投資人，看到了印度新創產業持續成長的機會。近年來在這個13億人口的國家，不僅智慧手機迅速普及、便宜的網路服務和新一代的野心勃勃創業家也呈現爆發性增長。此外，新冠肺炎疫情已使印度民眾加速使用網路科技。

長久以來，投資印度新創公司的創投資金，遠少於美國和中國大陸，根據研究業者Preqin，印度去年這類交易總金額118億美元，相較下，美、中分別為1,430億美元和830億美元。