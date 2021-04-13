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美盯數位人民幣 防勢力擴張

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
圖／經濟日報提供
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彭博資訊報導，中國的數位人民幣計畫日益壯大，美國財政部、國務院、國防部與國家安全會議（NSC）的官員正加強行動，了解相關的可能影響。根據華爾街日報，中國大陸打造數位主權貨幣的腳步，領先主要經濟體，並已在好幾個試點試行。

消息人士透露，美國官員目前較不擔心數位人民幣會立即挑戰全球金融體系的當前結構，但很想了解數位人民幣會如何發行流通，以及能否用於應付美國的制裁措施。美國財政部發言人不願置評，國安會議的發言人則未回覆彭博記者提出的評論請求。

消息人士說，美官員希望確保，中國大陸推動數位貨幣計畫，並非是要運用數位人民幣規避美國的制裁。美元目前在跨境交易擁有主導地位，讓美國財政部有權力可切斷一家公司、甚至一個國家使用全球金融體系的管道。

知情人士說，拜登政府目前並未計劃採取任何行動因應數位人民幣帶來的長期威脅，但中國大陸的計畫讓美國當局有新的動力考慮打造數位貨幣。

美聯準會（Fed）主席鮑爾在11日播出的專訪中說，是否推行數位美元，需國會與公眾的深入討論。他說，Fed正參與一項針對數位美元的大規模研發計畫，但採行後能否帶來公眾利益的問題還沒解決，要先了解這項技術與可能性，才能處理政策議題。

美國會議員對打造數位美元日益感興趣，今年稍早也曾問過鮑爾和財長葉倫這個議題。鮑爾2月說，將「非常審慎」檢視數位美元，「我們不必要當第一，我們需要它正確合宜」，葉倫則暗示有意研議數位美元的可行性。

數位人民幣 鮑爾

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