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陸壟斷稀土 歐美難抗衡

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
圖／經濟日報提供
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歐美國家的企業與政府一心想要打破中國大陸在全球「稀土磁鐵供應鏈」領域的壟斷地位，但由於中國大陸的稀土磁鐵產業已領先歐美數十年，加上政府強力支持，因此歐美雖有數十家企業得到政府的支持，但仍難以建立供應鏈，與中國大陸競爭。

華爾街日報報導，稀土磁鐵礦是電動車、風電渦輪及其他科技必要組件的原料，但中國擁有全球70%以上的稀土礦、及90%的稀土磁鐵產能，使大陸在多項快速成長的科技領域如虎添翼。

美國政府正投資數千萬美元，致力於開採及加工稀土。總統拜登2月簽署行政命令，指示相關單位檢討稀土等關鍵原材料的供應；他最近提出的基礎建設計畫中，也保證投資稀土分離計畫。歐洲、加拿大、日本與澳洲政府也斥資開發稀土。

但西方企業過去多未涉獵稀土供應與加工事業。加拿大稀土磁鐵業者NPM材料公司執行長卡拉揚洛波洛斯說，「從挖出稀土到製成電動馬達，需要大量技術與專業，而幾乎只有中國才擁有這些」，「許多生產者發現若沒有政府的持續支持，將很難在價格上與中國硬碰」。

美國業者指出，西方國家可能要花20年、或投資數百億美元，才可能拉近與中國的距離。西方業者的障礙之一在於環保法規比中國大陸更嚴格。稀土常含有放射性元素，因此業者開採不易。

中國大陸業者生產稀土磁鐵的成本比歐美低得多，且大陸基本功能磁鐵的售價比歐洲便宜20%。目前大陸以外的稀土礦及磁鐵產能，分散在多個國家的一些小型公司手上，又利潤微薄，新進者難以立足。

稀土 加拿大

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