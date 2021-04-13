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印度疫情復熾 股匯重挫

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
圖／經濟日報提供
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印度第二波疫情來勢洶洶，12日新冠肺炎累計確診病例超越巴西，成為全球第二大疫區，引發股匯市雙殺，印度股市重摔逾3%，印度央行前總裁蘇巴拉奧示警，印度經濟可能出現「K型復甦」。

印度12日新增病例為16萬8,912人，再度刷新歷史紀錄，且單日新增病例為全球最多，全球每六起新增病例就有一例來自印度。印度累計確診病例達1,353萬人，超越巴西，成為全球疫情第二嚴重的國家；美國染疫人數最多，達3,120萬人。

印度Sensex指數12日收盤重挫3.4%，為近兩個月來最大跌幅，盧比兌美元匯價12日盤中貶破75盧比兌1美元關卡，報75.06盧比，為去年8月以來僅見。

印度3月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升5.52%，增幅大於經濟學家原估的5.4％，但通膨率仍落在印度央行的2%至6%目標區間。在確診人數激增的情況下，央行仍維持寬鬆貨幣政策，以支撐經濟復甦。

蘇巴拉奧表示，疫情弱化印度窮人的購買力，進而衝擊消費與經濟成長展望，因此印度經濟可能出現「K型復甦」，而非「V型復甦」。

國際貨幣基金（IMF）本月將印度今年經濟成長率上修至12.5%，但首席經濟學家高萍娜警告，這項數據未納入新一波「令人憂心」的疫情。

牛津經濟公司表示，接下來幾個月將是關鍵，新一波疫情將衝擊印度復甦，而印度經濟面臨的挑戰包括死亡病例攀升、疫苗接種計畫成效不彰。

專家指出，印度全面重啟經濟、大規模宗教盛典、選舉造勢等活動，使第二波疫情愈演愈烈。上百萬名信徒12日在恆河慶祝年度宗教慶典「大壺節」，使疫情加劇疑慮升溫。

印度 疫情

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