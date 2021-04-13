鮑爾：今年不可能升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，拜新冠疫苗加快施打、和強力政策支撐所賜，美國的經濟正處於「轉捩點」，未來經濟成長和就業轉強，持續釋出樂觀看待美國經濟前景的訊息，但他也重申，新冠病毒疫情依然是個威脅，今年「高度不可能」升息。

鮑爾在11日播出的CBS「60分鐘」節目專訪內容中表示：「我們認為經濟正處於將開始加快成長、就業增加更快成長的情況。」他是在上周三（7日）受訪。

他說：「我們現在所見到的，實際上是經濟顯然正處於轉捩點，這是因為疫苗廣泛接種、有強力財政支撐以及強力貨幣政策支撐。」

不過，鮑爾也重申美國經濟仍面臨風險，經濟展望的好轉程度主要取決於能否控制住新冠疫情，「目前經濟面臨的主要風險實際上是疫情再度擴散。如果人們能繼續保持社交距離並佩戴口罩，會是明智的」。