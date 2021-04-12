傳蘋果正在研發結合機上盒、智慧音箱的多功能裝置

蘋果公司在智慧家庭領域一直居於落後，但正在開發的一款多功能新裝置可能扭轉此一劣勢。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果正在開發一款產品，不僅結合了Apple TV機上盒和HomePod智慧音箱，還配備一具攝影機，可透過連網電視和其他智慧家庭功能舉行視頻會議。

這款裝置的功能將包括標準的Apple TV機上盒功能（例如收看影音節目和玩遊戲），而智慧音箱的功能包括播放音樂和使用Apple的Siri數位助理。這款裝置的問世，將代表蘋果迄今為止最雄心勃勃的智慧家庭硬體產品。

知情人士並表示，蘋果也在考慮推出配備觸控螢幕的高階音箱，欲與市場領導者Google和亞馬遜一較高下。這款裝置結合了iPad與HomePod智慧音箱，並配備具視訊聊天功能的攝影機。蘋果公司已在研究利用機械臂將iPad連接智慧音箱，功能類似亞馬遜最新的Echo Show裝置。