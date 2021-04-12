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巧合？伊朗核設施故障 疑遭以色列「核恐怖主義」破壞
伊朗納坦茲（Natanz）地下核設施11日發生電力故障，官方稱形容這起停電事故是「核恐怖主義」（Nuclear Terrorism）行為，以色列眾多媒體指出，該設施可能是遭到網路攻擊才引發停電。
伊朗原子能組織負責人薩里希（Ali Akbar Salehi）雖未譴責任何特定對象，但強調這是「恐怖主義活動」，強調「為阻止恐怖行動，伊朗將持續增進核技，並設法消除壓迫性的制裁」。
譴責這項鋌而走險的行動同時，薩里希也呼籲各國和國際原子能機構（IAEA）應該對抗這種恐怖活動。
伊朗10日重啟納坦茲（Natanz）核設施的先進濃縮鈾離心機，11日就發生電力問題，多家以色列媒體做出相同評估，認為納坦茲核設施可能受到網路攻擊而斷電。
美聯社報導，以色列媒體並未提供資料來源，但該國的媒體和軍事、情報機構向來關係密切，若確實為以色列造成納坦茲停電，將進一步提高兩國之間的「緊張局勢」。
納坦茲設施在2010年就曾受到網路攻擊，據傳當時進行攻擊的病毒「Stuxnet」是美國和以色列研發。
此外，若以色列引發這起事故，也可能為近日重談中的核協議增加阻礙。以色列過去曾反對伊朗核協議，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）11日也與來訪的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面，甘茨表示，將會繼續與美國合作，確保新協議能保障全球和美國利益、並防止中東地區出現危險的武器競賽。
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